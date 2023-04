Pnrr: Bonelli (Avs), strategia governo Meloni per privatizzare sanità pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E poi c'è il capitolo tagli alla sanità del Def che prevede che il rapporto spesa sanitaria/Pil scenda progressivamente dal 6,9 per cento del 2022 al 6,2 per cento nel 2026, un valore addirittura inferiore a quello pre-pandemico del 2019, pari al 6,4 per cento. E sappiamo, anche in questo caso, che il peso dei ritardi della sanità spesso ricade tutto sulle donne, per la cura dei bambini e per gli anziani, perché le donne sono il 71 per cento dei caregiver familiari. Quindi il governo Meloni sta facendo pagare il prezzo della sua incapacità e delle sue scelte politiche proprio alle donne, con conseguenze drammatiche anche in termini occupazionali e sulla natalità. Perché sono proprio i tagli al welfare che fanno decidere a molte di loro di non lavorare o di non avere bambini", conclude Bonelli. (Com)