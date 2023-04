Turismo: Bernini su campagna Enit, stop alle polemiche, importante che vengano tanti turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle polemiche suscitate dalla campagna "Open To Meraviglia" dell'Agenzia Nazionale del Turismo Enit “l'importante è che in Italia vengano tanti turisti e che sia un turismo di tutti i livelli per tutti, di qualità, per famiglie, un turismo d'arte, enogastronomico” ha sottolineato il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, perché “questa è la cosa importante, lascerei le polemiche a parte”. Il ministro lo ha detto oggi a margine della sua visita al Salone del Mobile, a Milano. Ha poi aggiunto: “Ognuno può avere la sua opinione, ma quello che noi vogliamo adesso è incrementare il nostro sistema Paese in ogni modo possibile”, ha concluso.(Rem)