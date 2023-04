G7: Lollobrigida, base per equilibrio rapporti internazionali, presidenza italiana 2024 ad altezza sfide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È emersa la volontà di continuare a lavorare al fianco dell'Ucraina, come abbiamo fatto fino ad ora con grande compattezza, per renderla di nuovo libera. Siamo pronti a ricostruire quello che l’aggressione russa ha distrutto, sradicando gli elementi di una realtà che viaggiava verso una crescita economica. Auspico, infine, che in occasione del prossimo G7 potremo dare una risposta operativa al progresso economico delle nazioni in via di sviluppo. L’Africa ha territori che avrebbero grandi potenzialità ma che nel tempo sono stati mal sfruttati e le popolazioni che li abitano non sono state messe in condizione di utilizzarli a pieno per creare ricchezza. Non possiamo più permettere che i popoli di quei paesi siano costretti ad emigrare a causa della povertà. L’Emigrazione deve essere una libera scelta, non una necessità per sopravvivere alla fame", ha concluso il ministro Lollobrigida. (Rin)