Roma: sconosciuto tenta di rapire bambino di 9 anni a Fiumicino, indagini in corso

- Si indaga a Fiumicino per il tentativo di rapimento di un bambino di 9 anni compiuto ieri mattina da uno sconosciuto. I fatti sono avvenuti in via Arsia in zona Isola Sacra dove il giovanissimo stava giocando nel giardino di casa sua. Secondo quanto raccontato in seguito agli agenti del commissariato di Fiumicino intervenuti, un uomo adulto e sconosciuto, è arrivato con l’auto in prossimità dell’ingresso del giardino. Dopo essere sceso dall'auto ed entrato nel perimetro della proprietà privata, il malintenzionato ha tentato di trascinare verso la vettura il bambino il quale, avrebbe rifilato un calcio all’aggressore, riuscendo a divincolarsi e a correre dalla madre. Nel frattempo lo sconosciuto si è dileguato. Del caso se ne stanno occupando gli agenti di polizia. (Rer)