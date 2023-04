Salone Mobile: Zoppas (Ice), numeri molto importanti, più 15 per cento di partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa fiera ha dei numeri molto importanti, molto positivi: c’è un più 15 per cento di partecipazione, sappiamo che l’altro anno c’erano 270mila persone per cui facile fare i calcoli di proiezione per vedere dove andremo a finire. Ci sono elementi importanti perché c’è una riapertura dell’Asia, quindi c’è in massa una presenza dei cinesi, sicuramente anche coreani e indiani. Sappiamo che c’è una grande attenzione anche del nostro governo verso quelli che sono i mercati non solo indiani ma di tutta l’Asia". Lo ha detto il presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas, a margine della visita al Salone del Mobile oggi a Rho Fiera. "Sono interessati a quello che è il Made in Italy alto di gamma, il lusso, lo stile. C’è una grossa tendenza positiva soprattutto come risultati di export del 2022, che sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione degli Stati Uniti, che fanno più il 25 per cento, più che contrastano quello che è l’elemento dell’inflazione - ha poi aggiunto - quindi positivi in campo di volumi e valori. Sono buoni anche i numeri per gli altri Paesi di esportazione di riferimento, che sono la Francia e la Germania, che anche loro si attestano intorno a un 10 per cento di crescita", ha poi concluso. (Rem)