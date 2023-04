25 aprile: Vendola (Si), vittime e carnefici sono diversi, antifascismo è unica memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finché Meloni e i suoi fratelli giocheranno a nascondino con le loro radici, finché non capiranno che non si possono mettere insieme quelli mandati ad Auschwitz e quelli che li mandarono, saranno sempre prigionieri del passato". Lo ha detto Nichi Vendola di Sinistra italiana in un'intervista al "Quotidiano Nazionale". "Il fascismo, per usare le parole di Gramsci, fu una 'rivoluzione passiva', cioè una contro-rivoluzione. Ma fu ed è ancora anche, per usare le parole di Piero Gobetti, 'l'autobiografia di una nazione'. E non è un caso se la sua ombra tenebrosa accompagna la vita italiana: il fascismo non è stato mai elaborato fino in fondo, fino, per esempio, a smetterla di trastullarsi con la fiaba degli 'italiani brava gente'", ha aggiunto Vendola. (segue) (Rin)