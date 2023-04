25 aprile: Vendola (Si), vittime e carnefici sono diversi, antifascismo è unica memoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo dirigente di Fratelli d'Italia è nato e cresciuto nel mito del 'fascismo rivoluzionario', di quello delle origini e di quello dell'epilogo a Salò. Il monumento al generale Graziani, uno specialista della carneficina, è una vergogna attuale. Il legame costituente con la figura di Almirante idem. Le parole indecenti di La Russa sono una epifania, il suo seggio al vertice dello Stato è un vulnus per la coscienza democratica del Paese. Persino lo stile squadrista di esponenti di spicco del partito del presidente del Consiglio spiega perché è necessario evocare il fascismo. Dal mio punto di vista - ha concluso Vendola - occorre che l'antifascismo rompa la campana di vetro in cui riposa come cimelio, per tornare a essere la religione civile del nostro Paese. C'è una memoria condivisa, non occorre inventarne una che puzza di manipolazione: ed è una memoria plurale, ricca, bellissima. Si chiama antifascismo". (Rin)