Sudan: ambasciata russa a Khartoum non è stata attaccata

- Le parti in conflitto in Sudan non hanno tentato di attaccare l'ambasciata russa a Khartoum, ma le telecamere di sorveglianza intorno alla sede sono state colpite durante gli scontri armati. Lo ha detto all'agenzia "Sputnik" l'ambasciatore russo in Sudan, Andrej Chernovol. "L'ambasciata non è stata attaccata, ma c'è stato un incidente quando le telecamere di sorveglianza sono state colpite. L'ambasciata si trova in un luogo che è una delle aree o parte di un'area più ampia attraversata dalla linea di contatto" tra le parti in conflitto, ha detto l'ambasciatore. (Rum)