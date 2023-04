Nepal: Camera dei rappresentanti, oggi elezioni suppletive in tre collegi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il seggio di Chitwan-2, invece, è vacante perché Rabi Lamichhane, presidente del Partito nazionale indipendente, che aveva vinto a novembre, ha perso lo status di deputato a causa di un certificato di cittadinanza irregolare. La questione, tuttavia, è stata risolta e Lamichhane si è ricandidato. Il leader dell’Rsp ha come principali avversari Jit Narayan Shrestha del Congresso e Ram Prasad Neupane dell’Uml. Il Centro maoista non ha presentato candidati propri in nessuno dei tre collegi e sostiene quelli concordati con i principali alleati. Della sua maggioranza fanno parte Congresso, Cpn-Us, Jsp, Rsp, Partito socialista democratico (Lsp), Partito della libertà del popolo (Nup), Partito socialista del Nepal (Nsp), Partito dell’opinione pubblica (Jp) e Fronte nazionale del popolo (Rj). (Inn)