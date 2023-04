Scuola: Marti, grazie a Lega più attenzione a sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a un intervento puntuale del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si anticipano addirittura i tempi previsti con il Pnrr - che devono chiudersi entro il 31 dicembre 2024 - con un piano straordinario da 50 mila assunzioni a tempo indeterminato per i docenti. Il programma parallelo, già varato in Consiglio dei ministri, prevede infatti una prima importante 'infornata' per l'anno 2023-2024. Particolare attenzione è rivolta al sostegno. Con la Lega e un esecutivo di centrodestra, si danno finalmente risposte concrete per la disabilità e il precariato". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura di palazzo Madama.(Com)