﻿Aifa: Zanella (Avs), su gratuità pillola contraccettiva non vogliamo scherzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima settimana il Cda di Aifa sarà chiamato a ratificare la decisione di rendere gratuita per tutte le donne la pillola anticoncezionale. Ovvio che noi donne non ci aspettiamo alcuna retromarcia, non scherziamo. Visto che esponenti della destra si sono spinti a sostenere che l’iniziativa contrasta la crescita della natalità, ricordiamo che la maternità è una scelta volontaria delle donne". Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e Sinistra alla Camera.(Rin)