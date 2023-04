Sudan: Forze supporto rapido, cittadino francese ferito durante evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino francese sarebbe stato ferito questa mattina durante le operazioni di evacuazione dell’ambasciata di Francia a Khartum, in Sudan. Lo affermano le Forze di supporto rapido (Rsf), i paramilitari guidati dal generale sudanese Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, che accusano le Forze armate di avere condotto l’attacco via aerea. In una dichiarazione pubblicata sul loro account Twitter ufficiale le Rsf affermano che alla luce dell’attacco il convoglio ha dovuto fare ritorno al punto di partenza. (segue) (Res)