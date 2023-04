Sudan: Forze supporto rapido, cittadino francese ferito durante evacuazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha iniziato una “rapida operazione di evacuazione” dei suoi cittadini e del suo personale diplomatico in Sudan. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri, secondo cui l’operazione includerà cittadini di “Paesi europei e alleati”. L’annuncio segue quello fatto dal governo degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden ha confermato ieri l’evacuazione del personale diplomatico dell’ambasciata Usa in Sudan, a causa dei violenti combattimenti in corso nella capitale, Khartoum. In una nota, il presidente Usa si è detto “orgoglioso dello straordinario impegno del personale della nostra ambasciata, che con grande coraggio ha continuato a lavorare in questi giorni con grande professionalità”. Biden ha anche ringraziato le Forze armate Usa che hanno condotto l’operazione, portando il personale dell’ambasciata alla base militare di Camp Lemonnier, in Gibuti. In una nota, il segretario di Stato Antony Blinken ha sottolineato che la decisione è stata presa a causa dei gravi e crescenti rischi per la sicurezza creati dal conflitto tra le Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido (Rsf). I combattimenti hanno causato un numero significativo di morti e feriti tra i civili e danni alle infrastrutture essenziali e rappresentano un rischio inaccettabile per il personale dell’ambasciata. Blinken ha quindi rinnovato il suo appello affinché le parti in conflitto estendano il cessate il fuoco “per prevenire ulteriori danni al Paese”. Sempre ieri l'Arabia Saudita ha dichiarato di aver evacuato 157 sauditi e persone di altre nazionalità. (segue) (Res)