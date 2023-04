Berlusconi: Tajani, in costante contatto, ma medici consigliano di non affaticarlo con visite politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in costante contatto con il presidente Berlusconi, viene informato di tutta l'attività del movimento politico e della manifestazione del 5 e del 6 maggio che si svolgerà a Milano. Però i medici consigliano a lui e a noi di non fare visite politiche, soltanto i familiari lo hanno salutato brevemente". Lo ha affermato il ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita di oggi al Salone del Mobile. Il leader di Forza Italia "è in una fase di recupero - ha spiegato - e affaticandolo portandogli dossier è costretto a lavorare di più. Conoscendolo lui è molto battagliero, segue la campagna elettorale ma è bene che il decorso positivo della malattia non venga reso più faticoso da visite politiche. Anche stamattina sono stato in contatto con il San Raffaele, con Marta Fascina e con Alberto Zangrillo. L'abbraccio lo riceve virtuale", ha concluso. (Rem)