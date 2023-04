Ucraina: Tajani, il 26 aprile convegno per ricostruzione Paese anche attraverso le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla ricostruzione dell'Ucraina, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha anticipato che "il 26 aprile al Palazzo dei Congressi a Roma ci sarà un grande evento con oltre mille imprese per preparare anche attraverso 'B2B' la ricostruzione di un Paese che sarà parte dell'Unione Europea, quindi parte del mercato europeo". Lo ha spiegato alla stampa a margine della sua visita odierna al Salone del Mobile di Milano. "Noi, per solidarietà nei confronti di un popolo invaso, ma anche per sinergia economica, lavoreremo per essere protagonisti della ricostruzione di questo Paese", ha aggiunto. (Rem)