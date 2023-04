Roma: controlli nei quartieri Prati e Trionfale, tre arresti e tre denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Trionfale, invece, hanno arrestato una 40enne, già sottoposta a misura cautelare degli arresti domiciliari presso il campo nomadi di via Sebastiano Vinci dove è domiciliata, in esecuzione all'ordine di esecuzione pena, emesso l'11 aprile scorso dal Tribunale di Bologna, dovendo espiare la pena di 3 mesi e 29 giorni di reclusione per furto aggravato e un 37enne romano in esecuzione dell'ordine di esecuzione pena, emesso 3 aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, dovendo espiare la pena di 1 anno e 20 giorni di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Entrambi gli arrestati sono stati portati nel carcere di Rebibbia. (segue) (Rer)