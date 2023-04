Roma: controlli nei quartieri Prati e Trionfale, tre arresti e tre denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno poi denunciato a piede libero 4 persone: un 39enne originario di Napoli sorpreso alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica; un 24enne romano trovato in possesso di 10 grammo di hashish, 1 grammo di ketamina e un coltello a serramanico; una 61enne romana che, in evidente stato di agitazione, è stata sorpresa a danneggiare alcune auto in sosta con una mazzola da cantiere lunga circa 80 centimetri. I carabinieri della stazione Roma Tomba di Nerone, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e quelli del Nucleo antisofisticazione e sanità, hanno sanzionato il titolare di un negozio di acconciature per uomo e donna, disponendo anche la sospensione dell’attività per mancanza di requisiti igienico - sanitari e per l’impiego di manodopera irregolare. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 150 persone e eseguiti accertamenti su 73 veicoli e decine di attività commerciali. (Rer)