Rai: Fourtes, solidarietà a giornalista e troupe per aggressione a Ostia

- In riferimento all’aggressione di ieri, subito dopo l’accaduto l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha inviato alla direzione della Testata Giornalistica Regionale (Tgr) il seguente messaggio: "La solidarietà dell’Azienda e mia personale alla giornalista e alla troupe del Tgr Lazio che sono stati bersaglio di tentativi di intimidazione mentre erano al lavoro per riferire di abusi e soprusi compiuti dalla criminalità. Una solidarietà estesa, dovunque siano di sede, a tutti coloro che lavorano per l’informazione del servizio pubblico in situazioni altrettanto difficili". Lo rende noto l'ufficio stampa della Rai. (Com)