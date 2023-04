Vaticano: Papa, è importante rileggere le nostre giornate insieme a Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante rileggere la nostra storia insieme a Gesù: la storia della nostra vita, di un certo periodo, delle nostre giornate, con le delusioni e le speranze". Lo ha detto Papa Francesco commentando il Vangelo di oggi prima della recita del Regina Caeli a piazza San Pietro. "Possiamo ritrovarci smarriti di fronte agli eventi, soli e incerti, con tante domande e preoccupazioni - ha sottolineato Francesco - il Vangelo di oggi ci invita a raccontare tutto a Gesù, con sincerità, senza temere di disturbarlo, senza paura di dire cose sbagliate, senza vergognarci della nostra fatica a capire". Il Santo Padre ha poi spiegato in che modo possiamo aprirci a Gesù: "Consiste nel dedicare un momento, ogni sera, a un breve esame di coscienza. Di che cosa si tratta? Proprio di rileggere la giornata con Gesù: di aprirgli il cuore, di portare a Lui le persone, le scelte, le paure, le cadute e le speranze; per imparare gradualmente a guardare le cose con occhi diversi, con i suoi e non solo con i nostri". Bergoglio ha spiegato che davanti a Cristo "anche ciò che sembra faticoso e fallimentare può apparire sotto un'altra luce", quindi ha aggiunto "per fare questo è importante togliere le difese: lasciare tempo e spazio a Gesù, non nascondergli nulla, portargli le miserie, farsi ferire dalla sua verità, lasciare che il cuore vibri al soffio della sua Parola". (Civ)