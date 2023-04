© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prossimo 'decreto Lavoro' del governo Meloni taglia le risorse contro la povertà (-12 per cento nel 2024, -25 per cento nel 2025 e -31 per cento nel 2026 rispetto agli stanziamenti precedenti) e allarga le possibilità di ricorrere al lavoro precario. Approvarlo il primo maggio è una provocazione". Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, responsabile economia della segreteria nazionale del Pd.(Rin)