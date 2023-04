© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nuovamente chiesto la fine delle violenze in Sudan. Lo ha fatto dopo la recita del Regina Coeli: "Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan - ha detto - rinnovo il mio appello affinché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la strada del dialogo". Quindi il Santo Padre ha invitato "a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi". (Civ)