Decreto Lavoro: Guerra (Pd), governo usa bastone e carota

- "Il Consiglio dei ministri del primo maggio, convocato per approvare il 'decreto Lavoro', sarà l'occasione in cui il governo esibirà la carota di un taglio temporaneo del cuneo fiscale, che mette una piccola pezza, per qualche mese, alla voragine della perdita del potere d'acquisto dei salari provocata dall'inflazione. E' lo stesso governo che con il Def invoca la moderazione salariale, non mette un euro sul rinnovo dei contratti pubblici e non si impegna a sollecitare il rinnovo dei contratti privati scaduti per più di 6 milioni di lavoratori." Lo dichiara Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro del Partito democratico. "Ma, nascosto nel decreto, ci sarà il bastone dell'ulteriore aggravio della precarietà del lavoro, attraverso la facilitazione all'uso e abuso dei contratti a termine, fino a 24 mesi, con la collaborazione di associazioni sindacali non rappresentative, le stesse che firmano i contratti pirata, o con quella dei consulenti del lavoro, che non sono certo un organismo di rappresentanza", aggiunge. (Rin)