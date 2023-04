Pnrr: Tajani, necessaria flessibilità sui progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr, "la nostra posizione è sempre stata la stessa da quando è stato approvato a Bruxelles il Recovery Plan, abbiamo sempre insistito su flessibilità del Pnrr perché è nato in piena crisi Coronavirus e non si sapeva in realtà cosa sarebbe successo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita al Salone del Mobile. "Riteniamo - ha proseguito - che debba esserci una necessaria flessibilità, si deve andare avanti con la strategia generale ma poi ci possono essere progetti che possono essere modificati e aggiustati, perché studiati e presentati quando le situazioni erano diverse rispetto a quando presentati. Riteniamo si debba fare di tutto per utilizzare al massimo i fondi messi a disposizione, quelli a debito e non, per la modernizzazione e la crescita del Paese. Ritengo che tutto ciò che si deve fare vada fatto". "Forza Italia - ha concluso - è per l'utilizzo totale del Pnrr e siamo in perfetta sintonia con il lavoro che sta facendo il ministro Fitto a Bruxelles". (Rem)