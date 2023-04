Ucraina: viceministro Esteri Melnyk, "alleati spendano l'un per cento del Pil per comprarci le armi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri dell'Ucraina, Andrij Melnyk, ha ringraziato gli alleati per gli aiuti militari concessi finora ma, ha aggiunto, "non è abbastanza". L'Ucraina, ha scritto Melnyk su Twitter, "ha bisogno di dieci volte di più". Melnyk ha dunque lanciato un appello ai Paesi occidentali, affinché investano l'un per cento del loro prodotto interno lordo per acquistare armi per l'Ucraina. Per soddisfare la richiesta del vice ministro ucraino, l'Italia basandosi sui dati Istat per il 2022, dovrebbe investire circa 19,1 miliardi di euro. La Germania, invece, dovrebbe spendere 38,67 miliardi. (Kiu)