Turismo: Santanchè, campagna con "Venere" influencer per avvicinare i giovani

- Ospite di "'Non Stop News" su Rtl 102.5, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha parlato di "Italia: Open To Meraviglia", la nuova campagna promozionale di ministero ed Enit che sceglie come ambasciatrice d'eccezione la Venere di Botticelli, suscitando non poche critiche e l'ironia del web. "Riguardo ai meme che circolano in rete mi sono fatta una risata. Ho scelto consapevolmente la Venere di Botticelli, un'icona conosciuta in tutto il mondo e simbolo della nostra italianità. È evidente che non la potevamo proporre nella campagna così com'è dipinta, perché uno degli obiettivi di questa campagna internazionale è quello di avvicinare i giovani, abbiamo quindi utilizzato strumenti e linguaggi a loro vicini", ha spiegato. Molte critiche anche per il costo della campagna. "Nove milioni è il costo della campagna che faremo in tutto il mondo, ossia gli acquisti degli spazi negli aeroporti, nelle stazioni, nelle città, dagli Stati Uniti d'America all'India, fino a toccare tutti i Paesi e i continenti. Come sempre, quando c'è malafede, vengono veicolate delle informazioni errate, lo fanno solo per avere qualcosa da dire. Non è che la campagna sia costata nove milioni, solo un cretino potrebbe pensare una cosa del genere", ha chiarito il ministro Santanchè. (segue) (Rin)