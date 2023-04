Turismo: Santanchè, campagna con "Venere" influencer per avvicinare i giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al parere di molti che la campagna riassuma la solita retorica dell'Italia pizza, spaghetti e mandolino, Daniela Santanchè ha risposto: "Non capisco la critica, la pizza è famosa in tutto il mondo, fa parte della dieta mediterranea e della nostra cucina, che è apprezzata, imitata e copiata in tutto il mondo. Forse viene criticata dalle persone un po' snob e radical chic che mangiano caviale e salmone, ma la maggioranza degli italiani e dei tanti turisti che arrivano da ogni parte del mondo la apprezzano. Poi, per chi è abituato a bere champagne e a mangiare caviale capisco che la pizza sia un po' pop". Santanchè ha poi aggiunto: "Noi abbiamo il terzo brand al mondo: l'Italia. Lo dico sempre a tutti gli assessori al turismo e ai presidenti delle Regioni. Quando andiamo all'estero dobbiamo promuovere l'Italia, poi le sue specificità. Chi viene dall'estero non conosce le nostre città, conosce l'Italia. Non credo sia un giusto metodo di comunicazione promuoverla diversamente, è come se la Coca-Cola promuovesse la caffeina, che è solo un ingrediente della ricetta. C'è voglia di Italia nel mondo. Finalmente il turismo, che è il settore che ha sofferto di più durante la pandemia, sta tornando ai numeri del 2019, un anno storico. Sono certa che il 2023 sarà l'anno del sorpasso di quell'anno pre-pandemico". (Rin)