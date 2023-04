Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso ovunque, con schiarite più frequenti sulla bassa pianura e in particolare sui settori occidentali; sui settori alpini da nuvoloso a molto nuvoloso, fino a coperto in serata. Precipitazioni deboli al mattino più probabili lungo la fascia Prealpina, in estensione ai restanti rilievi e all'alta pianura nel pomeriggio, dove potranno svilupparsi anche brevi temporali più probabili inizialmente sui settori orientali, dalla serata su quelli occidentali. Neve sulle Alpi oltre 2000-2200 metri. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie, in pianura minime tra 9 e 13°C, massime fra 18 e 23°C. (Rem)