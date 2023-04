Lavoro: Santanchè, a breve decreto Calderone per stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione dei lavoratori stagionali e delle soluzioni sul tavolo per risolvere il problema, "il ministro del Lavoro presenterà un decreto dove ci sono già soluzioni che vanno in quella direzione e che aiuteranno a rendere le cose più semplici per chi lavora. Il nostro governo, diversamente da altri, non ha la filosofia del Reddito di cittadinanza. La nostra volontà e il nostro impegno sono quelli di aiutare gli imprenditori, che sono coloro che danno lavoro a chi è occupabile. Questo faremo nel decreto che il ministro Calderone presenterà a breve". Lo ha detto a "Non Stop News" su Rtl 102.5 il ministro del Turismo Daniela Santanchè. "C'è una questione di salari, andiamo avanti verso la riduzione del cuneo fiscale. Abbiamo messo a disposizione dei lavoratori 3 miliardi per aumentare i salari, perché siamo consapevoli che dobbiamo aiutare in tal senso, ci stiamo muovendo per farli guadagnare di più ma senza gravare sulle aziende. Poi, se un'impresa ha un lavoratore capace e sa che quel lavoratore è parte fondamentale del successo, non se lo lascia scappare. L'impresa funziona quando ha una squadra di successo", ha concluso. (Rin)