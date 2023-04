Francia: ministero Esteri solidale con Paesi Baltici e Ucraina dopo parole ambasciatore cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha espresso "piena solidarietà" verso i Paesi Baltici e tutte le nazioni offese dall'ambasciatore cinese a Parigi, Lu Shaye, che in un'intervista televisiva ha affermato che le ex nazioni sovietiche "non hanno alcuno status nel diritto internazionale". Un portavoce del ministero degli Esteri ha evidenziato come i Paesi alleati colpiti dalle parole del diplomatico cinese "hanno acquisito la loro indipendenza dopo decenni di oppressione". "Per quanto riguarda l'Ucraina in particolare, essa è stata riconosciuta a livello internazionale all'interno dei confini, inclusa la Crimea, nel 1991 dall'intera comunità internazionale, compresa la Cina", ha aggiunto il portavoce. (Frp)