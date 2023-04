Marocco: re Mohammed VI nomina nuovo ispettore generale delle Forze armate reali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco Mohammed VI ha nominato il generale Mohammad Berrid nuovo ispettore generale delle Forze armate reali (Far), numero due dell’esercito. È quanto emerso da un comunicato stampa del palazzo reale diffuso dall’agenzia di stampa “Map”, secondo il quale Berrid ha preso il posto del tenente generale Belkhir El Farouk. Il comunicato non ha rivelato il motivo ufficiale della decisione del sovrano ma durante la cerimonia organizzata per il trasferimento dei poteri Farouk è apparso su una sedia a rotelle. Il 75enne aveva ricoperto la carica di ispettore generale delle Far e comandante della Zona sud - che copre il territorio del Sahara occidentale - da metà settembre del 2021. Il suo successore, il generale Berrid, nato nel 1955, "ha una ricca esperienza militare di circa 43 anni nel campo della preparazione e dell'addestramento", indica un comunicato del Stato maggiore delle Far. Berrid era responsabile del coordinamento congiunto all'interno delle Far dal 2014.(Mar)