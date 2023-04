Roma: spacciavano droga e producevano armi con stampante tridimensionale, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spacciavano droga e costruivano armi con una stampante 3D. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione La Storta a Roma che hanno arrestato tre romani, due fratelli di 43 e 48 anni e un 47enne. a loro sono stati contestati i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi e munizioni e possesso di armi clandestine. Tutto è nato durante un controllo antidroga svolto da militari che hanno localizzato un’abitazione in via Amico Aspertini, il luogo da controllare perchè si ipotizzava ci fosse dello stupefacente. La perquisizione, però, è andata oltre le loro aspettative. All’interno dell’appartamento sono stati sorpresi i due fratelli trovati in possesso di 70 grammi di hashish, di una pistola Beretta calibro 6,35, di tre pistole autoprodotte con una stampante 3D, 232 cartucce calibro 9, 18 cartucce calibro 7,65 e 13 cartucce calibro 22. (segue) (Rer)