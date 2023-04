Roma: spacciavano droga e producevano armi con stampante tridimensionale, tre arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i carabinieri eseguivano le verifiche presso l’abitazione è giunto il 47enne che, alla vista dei militari, ha assunto un atteggiamento nervoso. I carabinieri, quindi, hanno deciso di approfondire i controlli anche su di lui e hanno scoperto che l’uomo aveva in uso una cantina nello stesso stabile dove a seguito di una perquisizione sono stati rinvenuti 640 grammi di cocaina, 400 grammi di hashish e 4.160 euro in contanti. Droga, soldi, armi e la stampante 3D sono stati sequestrati mentre i tre sono stati arrestati. Gli arresti sono stati convalidati e i tre sono stati associati in carcere. (Rer)