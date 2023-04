Pd: Marcucci, aderirò a Libdem europei, lavorerò a federazione Terzo polo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderirò a Libdem europei per favorire l’obiettivo più razionale da raggiungere nel Terzo polo: una federazione. Italia viva, Più Europa, Fioroni, Lde, se vorrà certamente Azione, possono costituire quella presenza liberale che in Italia nessuno rappresenta". Lo scrive su Twitter l'ex parlamentare del Partito democratico, Andrea Marcucci, rilanciando la sua intervista a "Il Giornale". Marcucci, non rieletto alla tornata dello scorso settembre, aveva annunciato ieri che non avrebbe rinnovato la tessera del Partito guidato da Elly Schlein. (Rin)