Viabilità: Aspi, chiusure notturne su raccordo A1/Piazzale Corvetto R5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi informa che sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, con orario 21-5, per chi proviene da Milano città, sarà chiuso il ramo di allacciamento R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, verso Bologna. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto. (Com)