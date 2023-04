Sudan: Paesi Bassi aderiscono a iniziativa per evacuare cittadini dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi hanno aderito all'iniziativa internazionale per evacuare i propri cittadini dal Sudan. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra. "È in corso un'operazione da parte di diversi Paesi per evacuare i cittadini dal Sudan. I Paesi Bassi stanno partecipando con una squadra dalla Giordania. Faranno tutto il possibile per far uscire gli olandesi" dal Paese "nel modo più rapido e sicuro possibile", ha spiegato Hoekstra in un post su Twitter. (Beb)