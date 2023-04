Ucraina: rapporto Isw, forze armate sbarcate su riva sinistra del Dnipro in regione Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell'Ucraina sarebbero sbarcate sulla riva sinistra del fiume Dnipro, nella regione di Kherson, prendendo posizione a nord di Oleshok. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Rbk-Ucraina" con riferimento a un rapporto dell'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Gli analisti hanno affermato che l'esercito russo ha fornito dati di geolocalizzazione sufficienti per confermare che le forze armate ucraine avrebbero preso posizione sulla riva sinistra della regione di Kherson. "I filmati di geolocalizzazione pubblicati da un blogger russo il 22 aprile mostrano che le forze ucraine hanno preso posizione sulle rive del Dnipro a nord di Oleshok (7 chilometri a sud-ovest di Kherson) e sono avanzate anche verso la periferia settentrionale dell'insediamento sulla rotta E97 come ad ovest di Dacha (10 chilometri a sud di Kherson)", dice il rapporto. Secondo gli analisti dell'Isw, ciò indica che i russi potrebbero non controllare le isole sui fiumi Kinka e Chaika. (Kiu)