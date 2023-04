© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I progetti per Firenze e Venezia non riguardavano solo gli stadi, ma si tratta di progetti più vasti di rigenerazione urbana. In Europa c'è un problema: gli stadi non sono considerati infrastrutture sociali". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani a Sky Tg24 esprimendo la propria delusione per l'esclusione dal Pnrr dei progetti sui due stadi. (Rin)