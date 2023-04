Sudan: Tripodi, governo sta predisponendo Piano rientro italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo sta predisponendo un piano di rientro per mettere in sicurezza i nostri connazionali che in questo momento si trovano in Sudan. La nostra ambasciata è pienamente operativa e fornisce loro la necessaria assistenza. Il ministero degli Esteri sta operando naturalmente anche dal punto di vista diplomatico e ci auguriamo che presto si verifichino le condizioni per giungere a un cessate il fuoco. Ovviamente c'è bisogno del consenso di entrambe le parti in conflitto. Ma l'Italia, assieme alla Comunità internazionale, si è attivata fin dal primo momento perché questo possa accadere. Nel frattempo, grazie anche al supporto della nostra Aeronautica militare, contiamo quanto prima di riportare a casa tutti gli italiani presenti in Sudan". Lo ha dichiarato a Tgcom24 il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi. (Rin)