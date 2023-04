Trentino: Pichetto Fratin, tavolo tecnico farà valutazioni su elevata presenza orsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all'elevata presenza di orsi in Trentino "c'è un tavolo tecnico presieduto dal sottosegretario Claudio Barbaro che farà le valutazioni". Lo ha affermato il ministro dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della sua visita al Salone del Mobile. A chi gli ha chiesto riguardo l'eventualità di spostare degli orsi in Lombardia, il ministro ha risposto: "Non è una valutazione che posso fare in questo momento". Sull'orsa JJ4, ha ribadito poi che "c'è una valutazione dell'Ispra, naturalmente era attesa anche prima della sentenza del Tar, quindi aspettiamo il percorso che dovrebbe essere, e lo spero, quello del trasferimento". (Rem)