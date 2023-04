Marocco: polizia sequestra 5,4 tonnellate di cannabis e 60 chilogrammi di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia marocchina ha sequestrato 5,4 tonnellate di cannabis nascoste in un camion diretto in Spagna e 60 chilogrammi di cocaina confezionati in tonno congelato in due operazioni di sicurezza separate condotte a Tangeri. Lo ha riferito la Direzione generale della sicurezza nazionale (Dgsn) in un comunicato, secondo il quale l’autista del camion, un marocchino di 45 anni, è stato arrestato. Nella seconda operazione, sono stati sequestrati 60 chilogrammi di cocaina situati all’interno di un container refrigerato che conteneva tonno proveniente dall’Ecuador e diretto in Spagna.(Mar)