Salone Mobile: Pichetto Fratin, una delle più grandi manifestazioni della produzione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Salone del Mobile "è una delle più grandi manifestazioni della capacità e della produzione italiana". Lo ha affermato il ministro dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della sua visita, oggi, al Salone del Mobile a Rho Fiera. "Il Salone - ha aggiunto - è un evento importante non solo per quello che rappresenta per Milano e per l'Italia ma perché è la vetrina di una parte importante del nostro sistema produttivo". (Rem)