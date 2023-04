Frosinone: dai domiciliari al carcere, inasprita misura per 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Fiuggi (Fr) hanno arrestato un 35enne, con vari precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, in esecuzione a decreto di revoca del beneficio degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Torino, in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. L’uomo era agli arresti domiciliari da marzo 2023, per il reato di maltrattamenti in famiglia, commessi nella Provincia di Torino. Al termine delle formalità di rito i militari hanno portato l’arrestato presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Rer)