© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era il 'governo dei pronti' ma adesso non sanno come spendere i fondi del Pnrr. La colpa non è di chi quei soldi li ha ottenuti, ma di chi non sa come spenderli. È necessaria chiarezza e trasparenza da parte della maggioranza. Preoccupante la loro ambiguità su Pnrr". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone (M5s).(Rin)