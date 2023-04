India: separatismo sikh, arrestato in Punjab l’attivista Amritpal Singh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista per il separatismo sikh Amritpal Singh, ricercato in India, è stato arrestato oggi. Lo ha reso noto in una conferenza stampa l’ispettore generale della polizia dello Stato del Punjab, Sukhchain Singh Gill. L’arresto è stato effettuato a Rode, nel distretto di Moga, questa mattina (intorno alle 6:45 ora locale). La polizia è intervenuta sulla base di informazioni di intelligence e ha circondato il luogo di culto (gurudwara) in cui il ricercato si trovava. L’uomo è stato portato nel carcere di Dibrugarh, nello Stato dell’Assam. Nelle scorse settimane la polizia aveva fatto sapere che le ricerche stavano andando avanti nel Punjab, nonostante le indiscrezioni mediatiche su una possibile fuga in Nepal. (segue) (Inn)