India: separatismo sikh, arrestato in Punjab l’attivista Amritpal Singh (2)

- Singh è un giovane predicatore sikh (è nato nel 1993) del Punjab indiano, dove è tornato lo scorso settembre dopo aver vissuto una decina d’anni a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e ha assunto la guida di Waris Punjab De (Wpd), Eredi del Punjab. L’organizzazione è stata fondata nel 2021, durante la protesta degli agricoltori punjabi contro la riforma del commercio agricolo varata (e poi ritirata) dal governo centrale, dall’attore Deep Sidhu, morto in un incidente stradale nel febbraio del 2022. Singh ha promosso la causa del Khalistan, la patria per cui si battono gruppi separatisti sikh, e con i suoi seguaci ha anche formato una milizia chiamata Anandpur Khalsa Fauj. La sua attività ha suscitato in un primo tempo polemiche e poi denunce. (segue) (Inn)