India: separatismo sikh, arrestato in Punjab l’attivista Amritpal Singh (3)

- Il caso è esploso a febbraio, quando una stazione di polizia ad Ajnala è stata presa d’assalto dopo l’apertura di un fascicolo su Singh e i suoi associati. La polizia del Punjab ha effettuato una vasta operazione il 18 marzo arrestando 78 persone presumibilmente collegate a Waris Punjab De, ma non è riuscita a catturare il leader, indagato per tentato omicidio, ostruzione della legge e istigazione alla disarmonia, e su cui grava anche il sospetto di legami con l’Inter-Services Intelligence (Isi) del Pakistan e con gruppi terroristici pachistani. L’uomo è apparso in un video diffuso sui social network il 29 marzo, seguito il 31 marzo da un altro video e da un audio. Nei messaggi, sulla cui autenticità la polizia non si è pronunciata, Singh dichiara di non avere paura di essere arrestato e si rivolge ad Akal Takht, la sede del più alto clero sikh, chiedendo di convocare a raccolta i fedeli intimoriti dalle misure restrittive del governo. (segue) (Inn)