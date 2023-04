India: separatismo sikh, arrestato in Punjab l’attivista Amritpal Singh (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diversi Paesi, alcuni membri della comunità sikh hanno manifestato contro l’azione delle forze dell’ordine indiane e a sostegno di Amritpal Singh davanti alle sedi diplomatiche dell’India. Il 19 marzo il più alto diplomatico del Regno Unito a Nuova Delhi è stato convocato dal ministero degli Esteri indiano, che ha protestato e chiesto spiegazioni per “la completa assenza della sicurezza britannica” davanti all’ambasciata dell’India a Londra, dove i manifestanti hanno tentato di rimuovere la bandiera. Il ministero ha invocato il rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e provvedimenti per identificare, arrestare e perseguire le persone coinvolte nell’incidente e per evitare il ripetersi di episodi analoghi. Il 20 marzo, dopo una manifestazione simile, è stato convocato l’incaricato d’affari degli Stati Uniti, al quale è stata trasmessa la protesta per “il vandalismo contro proprietà del consolato generale dell’India a San Francisco”. Il 26 marzo è stata la volta dell’ambasciatore del Canada, al quale è stata espressa preoccupazione per le “azioni di separatisti ed estremisti” davanti alle sedi diplomatiche indiane. (segue) (Inn)