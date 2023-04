India: separatismo sikh, arrestato in Punjab l’attivista Amritpal Singh (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento per il Khalistan, che risale agli anni Settanta, è promosso soprattutto dagli espatriati e nei tre Paesi ci sono le più grandi comunità sikh di origine indiana. È dall’estero che il movimento si è poi diffuso nello Stato indiano del Punjab, dove la popolazione è in maggioranza sikh, circa il 60 per cento, contro il due per cento dell’intera India. Il Khalistan dovrebbe comprendere sia il Punjab indiano sia quello pachistano e parti di altri Stati indiani, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir, Rajasthan. Il sikhismo è una religione monoteistica che integra alcune credenze delle tradizioni islamica e induista. Gli insegnamenti principali sono la fede in Dio creatore e la meditazione per tenere sotto controllo le debolezze umane; il guadagnarsi da vivere onestamente e la condivisione con gli altri. Il principio di uguaglianza è fondamentale; le scritture sacre non riconoscono il sistema delle caste. Il fondatore è Guru Nanak Dev (1469-1539), il primo dei dieci guru del sikhismo, vissuti tra il XV e il XVIII secolo. Il decimo, Guru Gobind Singh (1666-1708, raccolse gli insegnamenti nel libro sacro Guru Granth Sahib chiamato anche Adi Granth. (Inn)