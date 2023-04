Russia: figlio di Peskov avrebbe combattuto in Ucraina all'interno del gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nikolai Peskov, figlio del portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, avrebbe prestato servizio in Ucraina come artigliere all'interno del gruppo Wagner. Lo ha affermato lo stesso Nikolai Peskov in un'intervista al quotidiano russo "Komsomolskaja Pravda". 33 anni, Peskov dice di essere partito per il fronte "di propria iniziativa" perchè "lo consideravo un mio dovere". Il figlio del portavoce avrebbe prestato servizio per sei mesi sotto falso nome per nascondere la sua vera identità e avrebbe ricevuto una medaglia per il coraggio dimostrato. "È orgoglioso di me, credo. Mio padre mi ha detto che ho preso la decisione giusta", ha commentato in merito alla posizione del portavoce del Cremlino. (Rum)