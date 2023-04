Business news: Arabia Saudita, agenzia Fitch migliora la valutazione per otto banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di valutazione del credito Fitch ha aggiornato il rating per otto banche saudite, migliorandolo da BBB+ ad A-, con prospettive stabili. È quanto annunciato dalla stessa Fitch in un comunicato stampa in cui precisa che le banche in questione sono Riyad Bank, Saudi Awwal Bank, Banque Saudi Fransi, Arab National Bank, Alinma Bank, The Saudi Investment Bank, Bank Aljazira and Gulf International Bank — Saudi Arabia. Secondo Fitch, l'aggiornamento del rating riflette l'affidabilità creditizia di queste banche, in un momento in cui queste stanno ricevendo un "sostegno adeguato" dalle autorità del Paese. "Le autorità hanno una forte capacità di fornire sostegno al sistema bancario date le loro grandi riserve esterne e il maggiore accesso ai mercati esterni", ha affermato Fitch nel comunicato stampa aggiungendo: "C'è una lunga storia di sostegno alle banche saudite e Fitch ritiene che le autorità abbiano ancora una forte disponibilità a sostenere il sistema bancario per preservare la stabilità nel sistema finanziario nazionale". (Res)